Ghana, calcio in lutto: è morto l’ex attaccante della Nazionale Agogo

L’ex nazionale del Ghana Junior Agogo è morto all’età di 40 anni, riferisce il Mirror. L’ex attaccante del Nottingham Forest, che ha avuto problemi di salute dal 2015, quando ha accusato un infarto, è deceduto a Londra, dove ha vissuto con la madre e il suo cane. Agogo ha trascorso gran parte della sua carriera in Inghilterra, dove ha difeso i colori di Sheffield Wensday, Lincoln City, Queens Park Rangers, Barnet, Bristol Rovers e Nottingham Forest. Junior Agogo ha giocato anche negli Stati Uniti, in Egitto e a Cipro, e il suo ultimo club è stato l’Hibernians, in cui ha terminato la sua carriera nel 2012.