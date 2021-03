Giallo in Uruguay, Franco Acosta ex calciatore del Villarreal scomparso dopo attraversamento di un fiume

Giallo in Uruguay per il 25enne calciatore del Club Atenas, squadra di seconda divisione, Franco Acosta. L’ex calciatore anche del Villarreal sarebbe scomparso a seguito del tentativo di attraversare un fiume nel dipartimento di Canelones.

Come riporta AS che cita media uruguaiani, l’ex giocatore anche del Racing de Santander, sarebbe scomparso sabato pomeriggio mentre si trovava col fratello e stava cercando di superare un torrente. Sarebbe stato proprio il parente ad avvisare le autorità locali che si sarebbero già prodigate nelle ricerche del giovane 25enne.

Il Centro di coordinamento per la ricerca e il salvataggio ha attivato il proprio protocollo e ha dispiegato il personale nell’area, in collaborazione con le truppe della Prefettura di Canelones e il Comando della fanteria marina. La Marina uruguaiana ha riferito attraverso un comunicato di essere alla ricerca del giovane calciatore dopo essere stata informata della sua scomparsa nel pomeriggio.

Franco Acosta aveva esordito il 26 luglio della stagione 2015-2016 con il Villarreal in un’amichevole contro il Lione mentre nel gennaio 2018 era stato ceduto al Racing Santander prima di optare per il ritorno in patria al Club Atenas di recente.