Laporta smaschera Infantino: “Aveva appoggiato la Superlega”

La clamorosa rivelazione del presidente del Barcellona

Redazione ITASportPress

Nel documentario, in onda su Apple TV, riguardante la Superlega, è presente un’intervista al presidente del Barcellona, Joan Laporta. Quest'ultimo afferma come Gianni Infantino, numero uno della FIFA, fosse in realtà aperto a dei colloqui riguardanti la nuova manifestazione che alcuni dei più grandi club europei avrebbero voluto lanciare.

Una rivelazione che ha del clamoroso. Sì perchè proprio Infantino, subito dopo l'annuncio ufficiale, si era detto totalmente contrariato alla creazione della Superlega. Proprio lui è stato uno dei protagonisti del naufragio che ha fatto saltare la nascita della nuova competizione dopo appena 24 ore. Infantino, tre giorni dopo, ha affermato come la FIFA "disapprovasse fortemente" una competizione chiusa come la Superlega. Ma secondo quanto dice Laporta nel documentario, il numero uno della FIFA avrebbe in realtà incoraggiato al confronto i 12 club fondatori della competizione, le tre italiane: Juventus, Milan e Inter. Le tre spagnole: Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid e infine le sei inglesi: Arsenal, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Manchester City e Liverpool.

"Infantino sta sviluppando la sua competizione, un Mondiale per club rendendola più grande e noi rispettiamo questo progetto perché sembra molto attraente ed è stato possibilista nel parlare della Superlega, dimostrando come il presidente della FIFA fosse pronto ad aprire un dialogo con i club", ha concluso Laporta. Dunque probabili dichiarazioni di facciata da parte del presidente della FIFA, per cercare di non trovarsi i fari del mondo del calcio puntati contro.

Questo nuovo mondiale per club, attualmente ancora in stand-by dopo la pandemia, nelle idee di Infantino doveva prevedere un torneo di 24 squadre, contro le 8 attuali. Successivamente lo stesso numero uno della FIFA ha annunciato, qualche settimana fa, la volontà di allargare ancora di più il format fino a portarlo a 32 club. Una vera e propria competizione mondiale, che ricalca il numero di partecipanti dell’attuale Champions League.