Giggs non ha dubbi su Bale: “Golf prima del calcio? Ama il pallone e fare gol. Sulle critiche…”

Continuano le voci di mercato e non solo riguardo Gareth Bale. L’esterno del Real Madrid, dopo i rumors di una presunta cessione in Cina o in Premier League, sembra aver riconquistato la camiseta blanca e le attenzioni del proprio tecnico Zidane.

A conferma di questo, anche il ct del Galles Ryan Giggs ha detto la sua ai microfoni di Sky Sports: “Il golf prima del calcio? Non è vero. Ama ancora molto il pallone e giocare a calcio; ama vincere, ama segnare gol, ama davvero tanto segnare”. “Critiche? È tutto rumore che non puoi controllare e si tratta di bloccarlo in modo da non sentirlo. Se non lo senti non ti influenzerà. In ogni caso Gareth è in uno dei più grandi club del mondo, ha vinto quattro Campionati, ha vinto tutto ed è in grado di gestire le critiche e tutto il resto”, ha detto il ct su Bale.