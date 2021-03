Gignac rivela: “Mi voleva il Valencia. Provarono a convincermi con… un buon prosciutto”

Lo abbiamo visto nella fase finale del campionato del mondo per club con il Tigres, eppure André-Pierre Gignac sarebbe potuto tornare in Europa. C’era chi lo voleva di nuovo in Francia, magari con il Marsiglia, e chi già lo vedeva col Valencia che, come rivelato dal diretto interessato, in passato si era fatto avanti per convincerlo provando a prenderlo per… “la gola”.

Gignac: “Il Valencia mi offrì un buon prosciuto”

Parlando a Top of the foot su RMC Sport, Gignac ha raccontato alcune possibilità di trasferimento avute in carriera, precisamente nel 2010 quando scelse il Marsiglia nonostante anche altre proposte: “Sono nato a Martigues, a 40 chilometri da Marsiglia. Tutta la mia infanzia è stata caratterizzata dall’OM. La mia famiglia è tutta tifosa dell’OM. Diciamo che era il mio sogno. Andare al Marsiglia o al Liverpool”.

“Se adesso tornerei al Marsiglia? Lo dico in tutta sincerità: non hanno bisogno di me. Ma in futuro, come allenatore, perché no? Ho questa ambizione”, ha rivelato Gignac che poi ha raccontato un aneddoto moto speciale relativo al periodo in cui si stava trasferendo appunto dal Tolosa al Marsiglia. In quella finestra di mercato anche il Valencia aveva fatto un tentativo per convincerlo a vestire la divisa dei pipistreli: “Mi contattò Emery, parlammo di piani tattici ma alla fine ho rifiutato. Per convincermi, il Valencia mi mandò un buon jamon, un prosciutto davvero buono. Giuro che mi fecero venire davvero voglia di andarci”.