Gimnasia-Boca Juniors, incidenti durante il match: un morto

Ancora un episodio triste nel mondo del calcio: incidenti durante Gimnasia-Boca Juniors.

Redazione ITASportPress

Ancora paura in uno stadio e ancora una vittima. Succede in Argentina in occasione di Gimnasia-Boca Juniors, dove tra i tifosi si è scatenato qualcosa che non dovrebbe mai accadere e che ha portato anche ad un morto.

Oltre alla vittima, sono decine i fan feriti da proiettili di gomma sparati dalle autorità per provare a placare il caos che si era generato nella notte. L'agenzia di stampa ufficiale "Telam" ha riferito anche alcune generalità sul morto: si tratta di un uomo di 57 anni colpito da un infarto nel quadro dei tumulti.

Il caso sarebbe nato a causa di un gruppo di tifosi senza biglietti che avrebbe cercato di entrare allo stadio. Data la situazione, la polizia ha risposto con un uso massiccio di gas lacrimogeni e proiettili di gomma. La partita è stata sospesa dopo pochi minuti dall'inizio proprio per la presenza di gas che impedivano il normale svolgimento del match.

Da qui la situazione è degenerata perché molti fan sugli spalti, a causa del gas, hanno provato a trovare rifugio in mezzo al campo o a trovare la via di fuga dalle uscite dello stadio che, però, eranoi bloccate per impedire alle persone di entrare senza biglietto.

Una epilogo davvero duro da digerire con il segretario alla Sicurezza della Provincia di Buenos Aires, Sergio Berni, che ha affermato: "La responsabilità dell'accaduto ricade interamente sulla società organizzatrice dello spettacolo".

Parole che hanno subito ricevuto la replica del presidente del club Gimnasia, Gabriel Pellegrino: "E' la polizia a determinare il numero di persone che entra. Hanno venduto 3.254 biglietti su 4.300 disponibili per i non tesserati quando lo stadio è abilitato per una capienza fino a 30 mila persone".