Gimnasia La Plata, il presidente: “Il Napoli ci ha chiamato per fare un’amichevole o un evento”

Abbiamo raccontato su più aspetti il tripudio riservato a Diego Armando Maradona per l’arrivo sulla panchina del Gimnasia La Plata, squadra al momento ultima in classifica nel campionato argentino. Stadio in festa, un popolo intero ha abbracciato il Pibe de oro per l’inizio della nuova avventura.

Il presidente Gabriel Pellegrino ha parlato ai microfoni di Radio CNN: “Per il calcio argentino abbiamo fatto qualcosa di molto bello, da tempo ci chiedevamo se Diego potesse far bene da noi. Eravamo senza tecnico, lui era a Buenos Aires così abbiamo chiesto all’intermediario Bragarnik se fosse disponibile. Lo abbiamo incontrato meglio rispetto a quanto ci aspettassimo, il primo approccio è stato in videoconferenza. C’è grandissimo entusiasmo, non siamo sicuri di riuscire ad accontentare tutte le richieste per vedere le partite in casa. Pensate che, una volta ufficiale, il Napoli ci ha chiamato per organizzare un’amichevole o un evento“.

Alcuni tifosi del Gimnasia si sono presentati con le sciarpe del Napoli quando Maradona ha avuto il primo approccio con i nuovi tifosi. Il legame fra la leggenda del calcio e la città partenopea resta indissolubile.