Gimnasia La Plata, pazza idea Caniggia nello staff di Maradona

Trent’anni dopo Claudio Caniggia e Diego Armando Maradona potrebbero riunirsi. Non come calciatori, ovviamente, ma nello stesso staff tecnico del Gimnasia La Plata. Secondo i media argentini a cui fa eco anche AS, l’ex Pibe de Oro, ora allenatore del club, potrebbe presto chiamare il suo ex compagno come nuovo membro dello staff.

Olé scrive che l’entourage del Diez avrebbe già parlato con el Pajaro per sondare la possibilità di integrarlo nello staff del Gimnasia per la prossima stagione. Dal canto suo Caniggia non si sarebbe tirato indietro: “Mi piacerebbe moltissimo lavorare fianco a fianco con Diego. È sempre una possibilità. Non ho mai detto che non voglio essere un assistente o occupare qualsiasi altro ruolo all’interno di uno staff tecnico”. Queste le parole riportate da AS. Una possibilità c’è e al Gimnasia già sognano la reunion incredibile.