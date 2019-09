Gimnasia, Maradona già in bilico: i bookmakers scommettono sull’esonero prima di Natale

Non certo un grande impatto, quello avuto da Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia y Esgrima La Plata, formazione della massima serie del campionato argentino. In due partite, l’ex Pibe de Oro ha infatti incassato altrettante sconfitte, senza riuscire a dare la tanto attesa scossa auspicata dalla dirigenze. I biancazzurri sono così ancora fermi sul fondo della classifica, con appena un punto conquistato in sette gare. Ed il club, se le cose non dovessero cambiare, potrebbe pensare ad un esonero.

QUOTE – Come raccolto da Agipronews, il futuro di Maradona è infatti già in bilico, con il suo allontamento entro la fine dell’anno quotato solamente ad 1.70, contro la sua conferma valutata invece 1.95.