Gioca per il Barcellona e tifa… Leeds: l’aneddoto su Dembelé svelato da Bamford

Si era raccontato di recente a proposito della sua esperienza a tinte blaugrana. Ousmane Dembelé adesso fa parlare per una particolare passione, sempre in tema calcio. Come rivelato al podcast ufficiale della società da Patrick Bamford, attaccante del Leeds e miglior marcatore stagionale della squadra con 14 goal, l’esterno del Barcellona è un vero tifoso degli inglesi guidati da Bielsa.

Dembelé fa il tifo per il Leeds: il racconto di Bamford

“Dopo la partita contro il Fulham, Meslier mi ha chiesto la maglia. Gli ho chiesto per chi fosse e mi ha detto che era per Dembelé”, ha raccontato Bamford rivelando un dialogo avuto col suo compagno di squadra. “Io mi sono stupito: ‘Aspetta, chi?’, ‘Dembelé, del Barcellona’ mi ha detto”.

Dopo aver compreso meglio, ecco la richiesta di spiegazioni: “Ho chiesto a Meslier perché volesse proprio la mia maglia, mi ha detto che voleva la mia e quella di Kalvin Phillips, perché è un grande tifoso del Leeds e guarda ogni partita. A quel punto gli ho chiesto se fosse serio, poi gli ho detto: ‘va bene, però in cambio voglio la sua maglia’”.

Uno scambio che sembra essere destinato ad andare a buon fine: “L’altro giorno ci siamo sentiti a mezzanotte su FaceTime e mi ha fatto vedere la maglietta del Barcellona con la dedica a me”, ha detto Bamford su Dembelé.