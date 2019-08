Giramondo Adebayor: firma con il nono club della sua carriera

Non si può proprio dire che Emmanuel Adebayor faccia parte della schiera delle cosiddette bandiere calcistiche. L’attaccante togolese di origini nigeriane è un noto giramondo, uno con la valigia sempre in mano. E la sua carriera testimonia moltissimi spostamenti. Dalla Ligue 1 alla Premier League, dall’Inghilterra alla Spagna, finendo in Turchia: davvero tanti i cambiamenti avvenuti all’interno della sua vita sportiva. Ora, dopo l’ultima avventura con l’Istanbul Basaksehir, Adebayor ha deciso di rimanere in terra turca firmando con il Kayserispor. Per il giocatore è il nono club cambiato in carriera. In precedenza aveva giocato anche con Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace e, appunto, Istanbul Basaksehir. Ma Emmanuel non si stanca mai ed è pronto per una nuova avventura.