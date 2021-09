Girò filmato a luci rosse: Schalke 04 blocca acquisto di Sergi Enrich su “invito” dei tifosi

Il club tedesco mette fine alle trattative col giocatore

Era stato condannato ad una pena (poi sospesa) di due anni di reclusione più una multa di 100mila euro per aver diffuso un video dai contenuti sessuali espliciti. Oggi, Sergi Enrich è svincolato e non potrà unirsi allo Schalke 04, squadra con la quale stava trattando per firmare un nuovo contratto. Lo si legge dai profili social del club tedesco che, su "invito" dei propri fan, ha deciso di non chiudere la trattativa con l'attaccante classe 1990.