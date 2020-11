Giroud all’Inter Miami? Beckham le prova tutte per convincerlo anche con… una casa

Qualche futuro per Olivier Giroud? L’attaccante del Chelsea potrebbe dire addio al club di Londra e approdare in MLS dove l’Inter Miami sembra essere disposto davvero a tutto pur di convincerlo a firmare. In modo particolare, il numero uno del club americano David Beckham avrebbe in mente un’offerta faraonica che va ben oltre i semplici soldi…

Giroud: una casa per convincerlo

Da quanto si apprende dal Sun, infatti, l’ex Spice Boy vorrebbe aggiungere nell’accordo con il centravanti francese anche una lussuosa casa da ben 4.5 milioni di dollari. Si tratta di un appartamente nel Porsche Design Tower, la struttura da 60 piani con ogni comfort possibile.

Giroud potrebbe rimanere affascinato dall’idea e convincersi di tentare l’esperienza statunitense. Se son rose… fioriranno.