Giroud, ex avvelenato: “Finale FA Cup contro l’Arsenal? Speciale, ma voglio vincere col Chelsea”

Un gol in semifinale contro il Manchester United, che ha fatto da replica alla rete decisiva in Premier League contro il Norwich. Olivier Giroud sta vivendo un momento speciale in termini di gol pesanti per il suo Chelsea. Una serie positiva che non farà sconti neppure alla sua ex squadra: l’Arsenal. Infatti, i blues si troveranno davanti i Gunners nella finalissima di FA Cup e il francese ha le idee chiare su quello che deve essere il suo obiettivo e quello dei compagni: vincere.

Giroud: “Ho detto ai compagni che voglio vincere il trofeo”

Parlando ai microfoni della BBC, il centravanti francese si è detto pronto ad affrontare il prossimo grande impegno di FA Cup contro la sua ex squadra: “Ora dobbiamo concentrarci sulla Premier League perchè vogliamo finire fra i primi tre in classifica e ovviamente vincere un’altra FA Cup”, ha esordito Giroud. “La partita contro i Gunners? Ai miei compagni ho detto che mi piacerebbe vincere un altro trofeo, sarebbe il quinto per me. Contro l’Arsenal sarà una gara speciale per me, ma non ci penserò. Voglio vincere“.

