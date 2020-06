Giroud: “Pensavo di lasciare il Chelsea ma credo che Dio abbia voluto il contrario…”

Olivier Giroud è stato senza dubbio uno dei nomi più caldi nel corso del passato mercato invernale. L’attaccante del Chelsea era stato accostato spesso alla Lazio e, soprattutto, all’Inter. Alla fine, però, il centravanti campione del Mondo con la Francia è rimasto a Londra e punta a tornare decisivo per i blues.

Parlando ai canali ufficiali del Chelsea, Giroud ha commentato questi mesi trascorsi tra mercato, emergenza pandemica e ha aggiunto alcuni desiderio per il futuro sottolineando come, forse, l’intervento divino sia stato decisivo per la sua permanenza a Londra.

Giroud: “Dio ha voluto che restassi al Chelsea”

“In questi mesi ho solo colto la mia occasione e ho sfruttato il tempo datomi dal mister. Ho ripagato la fiducia di mister Lampard”, ha esordito Giroud relativamente alle settimane prima dello stop per l’emergenza pandemica in cui l’attaccante era tornato protagonista in campo anche complici gli infortuni di alcuni colleghi di reparto. “Per questa ragione la società mi ha offerto il rinnovo e la possibilità di restare ancora. Io voglio vincere altri trofei e farlo qui sarebbe bellissimo. Inoltre, con il virus in giro per il mondo non me la sentivo di far spostare la mia famiglia”. E ancora: “Credo che in qualche modo ci sia stato un intervento divino. Io davvero pensavo di andare via dal Chelsea, credevo me ne sarei andato, ma Dio ha voluto il contrario, ha voluto che io restassi al Chelsea”, ha detto Giroud. E su Lampard: “Lui è stato sincero. Mi è stato detto che non potevo essere ceduto in quel momento perché molti si erano infortunati. Io ho parlato con Lampard e lui è stato sincero con me. Io ho ripagato la fiducia che mi ha dato”.