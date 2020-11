Giroud si sbilancia: “Via dal Chelsea? Se le cose non cambiano…”

Olivier Giroud esce allo scoperto e si sbilancia sul proprio futuro. L’attaccante del Chelsea e della Nazionale francese è al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero lontano dal Londra. Italia, Francia oppure MLS per il centravanti che cerca una destinazione dove poter giocare con costanza. Parlando a Telefoot, dopo le dichiarazioni del suo agente, il bomber si è aperto completamente sulle varie possibilità.

Giroud allo scoperto

“All’inizio della stagione speravo di dare il mio contributo al Chelsea, soprattutto dopo il ruolo che ho avuto alla fine dell’ultima quando ho aiutato la squadra a qualificarsi in Champions League”, ha ammesso Giroud abbastanza deluso. “Preoccupato per il mio futuro? No, questa è una parola importante, ma in un certo senso si può dire così.. Le cose per me devono cambiare, altrimenti sarò costretto a prendere una decisione“. Un vero e proprio ultimatum al Chelsea e a Lampard. Il bomber vuole essere protagonista e se non lo sarà cercherà di esserlo altrove.