Giroud: “Werner al Chelsea per fare il titolare, ma io proverò a far venire il mal di testa a Lampard…”

Lunga ed interessante intervista rilasciata a L’Equipe da Olivier Giroud. L’attaccante francese del Chelsea ha commentato il recente approdo di Timo Werner a Londra. L’arrivo del centravanti tedesco implica sicuramente una maggiore concorrenza nel reparto avanzato ma il campione del mondo con la Francia non sembra essere particolarmente preoccupato, anzi… è più battaglierlo che mai.

Giroud: “Werner qui per essere titolare ma io…”

“Werner non è stato acquistato per essere riserva certamente”, ha esordito Giroud sull’arrivo del giocatore tedesca dal Lipsia. “Ma io sono pronto a fare di tutto per far venire un gran bel mal di testa a Lampard per mettergli dubbi su chi scegliere. Soprattutto quando le squadre che affrontiamo giocano in modo difensivo, avere un attaccante alto è sempre molto utile e in tal senso io ci sono. Ma ovviamente non solo in quelle situazioni. Werner per me è sicuramente una motivazione extra per fare bene“. E sul futuro: “Io ho ancora un anno di contratto poi se ci saranno le condizioni posso stare, altrimenti cercherò un’altra esperienza. Credo di poter dire la mia ancora per 2 stagioni, non mi pongo limiti”.

