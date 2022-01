Giuly cuore Barcellona: “Situazione che mi spezza il cuore ma con Xavi…”

L'ex calciatore ha detto la sua sul momento difficile dei blaugrana

Stagione davvero difficile per il Barcellona che dopo l'uscita dalla Champions League è chiamata alla rincorsa in Liga dove, in questo momento, non sarebbe neppure tra le prime quattro forze del campionato spagnolo. L'addio di Messi, le questioni legate al cambio allenatore e le problematiche economiche hanno inciso, e non poco, anche sui risultati sportivi. Molto dispiaciuto, anche l'ex calciatore Ludovic Giuly che, presente lunedì allo Stade Louis-II per la partita di beneficenza a favore dell'associazione Fight Aids Monaco, ha voluto dire la sua sui blaugrana.