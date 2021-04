Giuly: “Neymar come Ronaldinho. Ha tutto per essere il migliore ma non si impegna per diventarlo”

Neymar può crescere ancora, e pure tanto. Questa in sintesi l’opinione di Ludovic Giuly, storico ex calciatore francese con un passato con le maglie anche di Monaco, Psg e Barcellona. Parlando ai microfoni di Telefoot, l’ex giocatore ha commentato la carriera del brasiliano sbilanciandosi con un paragone piuttosto importante ma, allo stesso tempo, davvero critico.

Giuly: “Neymar come Ronaldinho. Non si impegna per essere il migliore”

“Metto a confronto Ronaldinho e Neymar a livello di carriera”, ha esordito Giuly. “Hanno tutto per essere i migliori ma, allo stesso tempo, non danno il massimo impegno per fare ancora di più e spingersi oltre”. L’ex Psg e Barcellona, in ogni caso, pensa che O’Ney debba rimanere in Francia per far crescere ulteriormente il club di Parigi, già trascinato la scorsa stagione alla finale di Champions League: “Rinnovare il contratto di Neymar vorrebbe dire dare un segnale importante al club, ai tifosi e ai giocatori stessi. Dimostrerebbe l’amore per il club e l’impegno della società a fare meglio per vincere. Credo che sia un rinnovo molto importante da portare a termine”.