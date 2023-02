Giuly: “Rinnovo Messi-Psg? Vanno dettate delle condizioni. E la Nazionale…”

L'ex stella ha spiegato che, secondo lui, prima di mettere la firma bisognerà stabilire tutte le condizioni, compresi i discorsi legati alla Nazionale argentina che, in tal senso, potrebbe essere un problema per il suo rendimento.

"Lo critichiamo molto, ma la preparazione che ha fatto per il Mondiale dovrebbe convincere il Psg a rinnovare. Vi ricordo che stiamo parlando di Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo. Dimostra che, se è gestito bene, può continuare a dare molto. Un ragazzo che può, in qualsiasi momento, con un passaggio, un dribbling, un tiro o un calcio di punizione, fare la differenza, devi tenerlo", ha detto Giuly senza giri di parole.

Poi, però, anche la precisazione con tanto di condizione importante per il prolungamento: "Se gli rinnovano il contratto con lo scopo di fargli giocare tutte le partite e accontentare il pubblico e le televisioni, non funzionerà. Bisognerà precisare tutto al momento della firma e bisognerà tenere conto che Leo non potrà più disputare tutte le partite. Leo dice che vuole ancora giocare per l'Argentina ma questo potrebbe essere un problema. Dopo una certa età ci si riprende molto meno dalla stanchezza, dai lunghi viaggi aerei".