Giuseppe Rossi, no del Villarreal al tesseramento: spunta il Malaga

Giuseppe Rossi non si arrende. L’attaccante italiano, dopo il mancato tesseramento da parte del Villarreal, con il quale si allenava da diverso tempo, prosegue la ricerca di una nuova squadra con la quale tornare a calcare i campi da gioco.

L’attaccante classe 1987, dopo aver superato l’ennesimo infortunio della sua carriera, ha ritrovato la fiducia per scendere in campo ma non ha ricevuto, dopo 3 mesi di prova, risposta positiva da parte del Villarreal. Nonostante il no degli spagnoli, Giuseppe Rossi non sembra volersi arrendere e, stando a quanto riportato da Malaga Hoy, ci sarebbe un altro club spagnolo interessato all’ex Fiorentina. Proprio il Malaga avrebbe in mente il colpo Pepito Rossi per risolvere la poca vena realizzativa della squadra. Da capire le intenzioni del giocatore che, però, potrebbe accettare per rimettersi nuovamente in gioco.