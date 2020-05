Giuseppe Rossi non ci sta: “Isolamento e test continui? Siamo umani non allo Zoo…”

“Noi giocatori non siamo animali allo zoo. Mettere tutti gli atleti in isolamento, lontani dalle famiglie, non è giusto”. Queste le parole di Giuseppe Rossi riportate da Repubblica. L’attaccante, appena trasferitosi in MLS con il Real Salt Lake non ci sta e dice la sua riguardo alle condizioni di ripresa del campionato americano, soprattutto in riferimento alla proposta dell’immunologo Anthony Fauci, che ha spiegato come l’unica possibilità per rivedere il torneo ripartire sia quella di isolare tutti i giocatori in un unico posto, sottoponendoli a test continui.

COSI’ NO – “Torneremo a giocare, ma bisogna pensare alla nostra salute, a tutelare gli atleti, vedere se ci saranno i presupposti per ritrovarsi in gruppo, capire in quanti possiamo stare insieme. C’è chi vuole che questo accada presto, non so se sia la cosa più giusta. Ho tanto rispetto per lui (Fauci ndr) e mi metto sull’attenti quando parla, ma questa cosa di stare in albergo senza vedere la famiglia per me non è giusta. Siamo esseri umani, non siamo allo zoo”, ha ribadito Giuseppe Rossi.