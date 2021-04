Gloria Manchester City: 1-0 al Tottenham, Guardiola alza la Coppa di Lega

La Coppa di Lega inglese va al Manchester City: 1-0 contro il Tottenham, decide Laporte

I TROFEI – Per il Manchester City si tratta della quarta Coppa di Lega consecutiva, l’ottava della sua storia nonché il nono trofeo dell’ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco alla sua quinta stagione in Inghilterra. Per l’appunto, il modo migliore per affacciarsi alla sfida europea contro le stelle parigine.