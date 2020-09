Gnabry cambia numero: pronta la 7… di Ribery. Sui social arriva la “benedizione”

Serge Gnabry pronto a nuove responsabilità con la maglia del Bayern Monaco. Uno dei grandi protagonisti della stagione appena conclusa è stato sicuramente proprio il tedesco classe 1995 che ha trascinato a suon di gol e assist i suoi al magico Triplete. Ecco perché, con la nuova stagione, ha pensato bene di assumersi maggior peso sulle spalle cambiando numero e scegliendo il 7 che fu di un certo Franck Ribery.

Gnabry: maglia numero 7 e benedizione social

Come annunciato dal Bayern Monaco via social, l’esterno d’attacco Gnabry ha scelto di cambiare numero di maglia passando dal 22 alla 7. Una decisione importante dato che quella divisa era rimasta scoperta dopo l’addio di Franck Ribery, ormai ex proprietario della t-shirt. “Non vedo l’ora di indossare questo numero di maglia. Franck ha sempre entusiasmato i tifosi e questo è fonte di motivazione più grande per me”, ha detto Gnabry ai canali ufficiali del club bavarese.

Un messaggio che è arrivato dritto a destinazione con Ribery in persona che ha risposto ancora su Twitter all’ex club tedesco e al giovane attaccante: “Ti meriti quel numero fratello! Buona fortuna e rendimi orgoglioso”.