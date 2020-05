Gnabry e l’umiltà: “Merito di Mertesacker. Era come Schwarzenegger”

Come si può aiutare un giovane calciatore a non montarsi la testa? Sicuramente un’idea chiara l’avrà Serge Gnabry. L’attaccante tedesco, esploso al Bayern Monaco, si è fatto le ossa con l’Arsenal, dove ha incontrato Per Mertesacker. Il difensore non ha avuto grossi problemi a utilizzare sistemi drastici con il connazionale. Questo il suo racconto a Players’ Tribune: “Per è il ragazzo più simpatico del mondo. Ma è anche il ragazzo più tedesco del mondo. Come tutto ciò che dice, è così intenso. Come se fosse così alto e ti stesse guardando in basso cercando di essere intimidatorio ma è anche un po ‘amichevole. Non so se c’è una parola giusta per questo. Immagina come se fosse un Arnold Schwarzenegger davvero amichevole o qualcosa del genere. È Per. Indipendentemente da ciò che ho fatto durante l’allenamento, in seguito sarebbe venuto da me e avrebbe iniziato a urlare, come:” Serge, ricorda da dove vieni! Sei di Stoccarda! Umiltà, umiltà, umiltà! Serge, pensi di essere bravo ora, eh? Devi essere umile! Umiltà!”. E a quanto pare il sistema Mertesacker ha funzionato benissimo con Gnabry…