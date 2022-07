Gnabry, ide chiare dopo il rinnovo col Bayern Monaco: “Vincere la Champions ancora”

Obiettivo chiaro per il tedesco per la prossima stagione.

Lo aveva detto in passato e lo conferma anche dopo aver preso la decisione di rinnovare il proprio contratto. Non era una questione di soldi ma di progetto e ambizione, e ovviamente, di fiducia. E allora ecco che Serge Gnabry ha rinnovato il suo contratto col Bayern Monaco fino al 30 giugno 2026. Il classe '95 aveva un accordo in scadenza soltanto fra un anno ed era quindi finito nel mirino di tante big europee.