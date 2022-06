Gnabry: “Per me e Lewandowski non è una questione di soldi col Bayern ma…”

Un anno di contratto rimanente per entrambi i calciatori ma il desiderio di nuove avventure

Non c'è solo il caso Robert Lewandowski a preoccupare l'ambiente del Bayern Monaco . Infatti, anche Serge Gnabry si trova a fare i conti con la stessa situazione del collega polacco. I due, con ancora un anno di contratto con la società bavarese, vorrebbero andare via in cerca di una nuova esperienza. Eppure, il club fa muro e non pare intenzionato a lasciarli partire.

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Germania, Gnabry ha spiegato il dispiacere per questa situazione non gradita e di come si sarebbe aspettato ben altro atteggiamento da parte del club tedesco: "Secondo me, è un peccato come le cose stanno andando con un botta e risposta da una parte e dall'altra. Lo dico come compagno di squadra e come parte del club", ha dichiarato Gnabry quando gli è stato chiesto un parere sulla situazione di Lewandowski. "Ecco perché spero che in qualche modo si possa raggiungere un accordo pacifico. Non è che ognuno di noi pensi solo ai soldi. Ci sono altre cose che giocano un ruolo importante nel farti stare bene. L'apprezzamento dovrebbe venire da entrambe le parti, da club a giocatore e da giocatore a club". "Ripeto: la questione non sono i soldi, come scrive sempre la stampa. All'interno di un club ci sono tanti modi diversi per mostrare apprezzamento verso i giocatori".