Il Leeds spaventa il Manchester United nel match di Premier League giocato nella notte. Dopo essere passato in vantaggio con be due reti a zero, il club dove ora milita Wilfried Gnonto si è fatto recuperare dai Red Devils con il risultato finale che ha detto 2-2.

L'attaccante ha portato il Leeds in vantaggio dopo soli 55 secondi. Si tratta di un gol lampo da record. Infatti, secondo Opta la marcatura di Gnonto gli vale un risultato storico in Premier League. Si tratta del secondo giocatore più veloce di sempre a segnare nel "Theatre of Dreams" in Premier League. Davanti a lui, una conoscenza attuale del calcio italiano, Edin Dzeko.