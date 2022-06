Godin, 9 partite posson bastare: è già addio all’Atletico Mineiro

Come spiegato da Goal , si conclude con appena 9 partite giocate l'avventura del difensore uruguaiano nel club brasiliano. La conferma è arrivata dall'allenatore del club Antonio Mohamed : "Diego andrà certamente via. Assieme allo staff tecnico e alla dirigenza, abbiamo deciso che la rescissione era l'opzione migliore. È un grande giocatore, ha partecipato ai due trofei che abbiamo vinto (Campionato Mineiro e Supercoppa del Brasile, ndr), è sempre stato un grande professionista".

Per Godin, come detto, adesso c'è il club argentino del Velez che vuole puntare sulla sua leadership per sistemare il pacchetto difensivo e trovare finalmente risultati che possano risollevare le sorti del club. Allo stesso tempo, il giocatore ex anche di Inter e Cagliari spera di trovare la continuità necessaria per arrivare al Mondiale in Qatar nelle migliori condizioni.