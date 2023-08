Ha appeso le scarpette al chiodo ufficialmente solamente pochi giorni fa ma Diego Godín non smette, ovviamente, di osservare il calcio e di commentare le vicende di attualità specie quelle che riguardano le sue ex squadre. Nel caso specifico l' Atletico Madrid di cui è stato leader e capitano.

Il centrale ha detto la sua a El Partitazo de Cope in merito alla vicenda Joao Felix che, a più riprese, ha espresso la volontà di lasciare il club Colchoneros. Per Godin l'ego di Joao Félix è un problema. "Se il ragazzo vuole andare o il club vuole cederlo, è chiaro che non può adattarsi ad un contesto di famiglia come quello dell'Atletico. Simeone ha provato a prendersene cura, il gruppo è al di sopra di ogni ego personale".