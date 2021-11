Gol annullato al Gremio: i tifosi distruggono il box VAR

Scontro e incidenti dopo la gara del Gremio contro il Palmeiras

Caos in Brasile dopo la partita tra Gremio-Palmeiras. I padroni di casa non stanno vivendo un momentoi positivo in termini di risultati e anche l'ultima partita non è andata nel verso giusto. Il 3-1 subito ha fatto andare su tutte le furie i fan che se la sono presi soprattutto col VAR che ha annullato, a pochi minuti dal novantesimo, la rete del possibile 2-2.