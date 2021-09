Gol, spettacolo e qualche problema: in OFI Creta-AEK Atene manca… la lunetta del corner

Incredibile ma vero: 3-3 il punteggio finale e "giallo" in zona bandiera calcio d'angolo

Sei gol e tante emozioni, ma anche un curioso giallo che - ipotizziamo noi - potrebbe anche avere delle conseguenze. In Grecia, durante la sfida tra OFI Creta e AEK Atene , il direttore di gara ha dovuto fare i conti con l 'assenza della linea nella zona del calcio d'angolo . Ebbene sì, da un lato del campo, in zona bandierina , la lunetta con la classica linea bianca... non era presente.

Come è possibile vedere sui social, alcuni utenti che stavano seguendo la partita si sono accorti che qualcosa non andava e lo hanno fatto, forse, molto prima dell'arbitro. Infatti, è il minuto 74' quando un calciatore chiede al "fischietto" dove poter posizionare il pallone dato che non vi erano linee per delimitare la zona da cui battere il calcio d'angolo. A quel punto il direttore di gara ha fatto mettere il pallone in una posizione differente e ha fatto proseguire senza alcun problema. Sugli altri tre angoli del terreno le lunette erano presenti e solo in quel punto si è verificato il problema.