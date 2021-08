Goleada del Manchester City al Norwich. I risultati della seconda giornata

Il Manchester City si riprende dopo il KO della prima giornata e ne rifila 5 al Norwich. Bene anche il Liverpool che batte 2-0 il Burnley. Attesa per il big match tra Arsenal e Chelsea, domani ore 17:30.

LIVERPOOL - Il Liverpool si conferma una delle favorite al titolo. Ha ragione per 2-0 del Burney. Marcatori sono Diogo Jota e Mané. L'Aston Villa grazie alle reti di Ings e El Ghazi ha ragione del Newcastle. Terminano in pareggio le sfide Leeds-Everton (2-2) e Crystal Palace-Brentford (0-0). Attesa per le sfide di domani del Tottenham, del Manchester United e del Leicester, oltre naturalmente al derby di Londra tra Arsenal e Chelsea.