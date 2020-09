Gotze ambizioso: “Voglio giocare in un club che possa vincere la Champions League…”

C’è anche Mario Gotze tra i calciatori svincolati e in cerca di squadra. Il mercato dei parametro zero potrebbe regalare a qualche squadre l’eroe dei Mondiali con la Germania. Dopo gli ultimi mesi al Borussia Dortmund da non protagonista, il trequartista tedesco ha voglia di rilanciarsi. Non per forza fuori dalla Bundesliga ma certamente in una società che mira a vincere e soprattutto che possa puntare a trionfare in Champions League.

Gotze: “Voglio squadra per vincere la Champions League”

Le sue parole sono quelle di uno che ha tanto da dare e che ha desiderio di tornare protagonista a suon di gol e buone prestazioni. Parlando a Sport Bild, Gotze ha infatti dichiarato: “Sono ambizioso, voglio un club che possa vincere la Champions League”, ha spiegato senza giri di parole il classe 1992. “La Champions è la competizione più bella per un calciatore. Non c’è niente di più grande di questo trofeo, per quello voglio una società che possa competere”. “Dove vorrei giocare? Non posso negare di aver avuto dei contatti con alcune squadre in questo periodo, quello che posso dire è che ho parlato con allenatori e club. Vorrei precisare però che non ho mai detto di voler lasciare la Bundesliga, in Germania ci sono tanti club ambiziosi. L’aspetto economico, per me non è importante. Ho il desiderio di rimettermi in gioco e dimostrare di poter aiutare ogni squadra. La mia voglia di calcio è grande”.

Per il calciatore tedesco, in passato, si era parlato anche di Serie A con la Roma in pole position. Vedremo dove andrà a giocare. Le premesse per vederlo tornare al top sembrano esserci tutte. Almeno a parole…

