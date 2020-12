Götze: “Fu un errore nel 2013 lasciare il Borussia Dortmund per andare al Bayern”

Il centrocampista del PSV Mario Götze ha parlato del trasferimento dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco nel 2013 e ha condiviso un suo pensiero sul rapporto con gli allenatori delle due squadre, Jurgen Klopp e Josep Guardiola . “Klopp è una delle persone più importanti della mia vita. Abbiamo un rapporto di fiducia. Con Guardiola, il rapporto era più funzionale al progetto tecnico. Al momento del mio trasferimento al Bayern, avevo solo 21 anni. Ovviamente quel passo ha reso la mia vita molto più pubblica. Guardando indietro, dico che probabilmente avrei dovuto lavorare un po ‘più a lungo con Klopp, ma il passaggio al Bayern non è stato sicuramente un errore. Volevo sfidare me stesso e conoscere la filosofia di Pep. Abbiamo raggiunto le semifinali di Champions League tre volte e Guardiola mi ha insegnato a guardare al calcio in un modo completamente diverso ”, sottolinea Götze che poi spiega la scelta PSV a Eindhoven Dagblad: “Sono felice, sto bene qui. E’ vero che abbiamo deciso l’ultimo giorno disponibile ma l’esperienza è stata fin da subito positiva, con l’esordio che è arrivato velocemente. Obiettivi? Due. Vincere l’Eredivisie con il PSV e tornare ad essere convocato in Nazionale”.