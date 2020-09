Gotze, l’eroe decaduto ha ancora un sogno: “Non voglio ritirarmi senza vincere la Champions”

Dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Dortmund alla fine dello scorso mese di giugno, l’eroe della Coppa del Mondo 2014 Mario Gotze (28) torna a parlare e lo fa a Bild Sport. La stella offensiva ha parlato di quello che potrà essere il suo futuro e dei sogni ancora riposti nel cassetto.

“NIENTE RITIRO SE NON VINCO LA CHAMPIONS”

“Non posso negare di aver avuto dei contatti con alcune squadre, quello che posso dire è che ho scambiato opinioni con alcuni allenatori e club nelle ultime settimane. Ho obiettivi ambiziosi e voglio vincere la Champions League”. ha detto Gotze. “Questa volontà mi spinge ogni giorno, in ogni momento. Non voglio finire la mia carriera senza vincere quel titolo. Il nostro trionfo in Coppa del Mondo è stato incredibile. Ma il lavoro quotidiano viene svolto a livello di club e non c’è niente di più grande di vincere la Champions League. Voglio ancora dimostrare che posso fare tanto, anche in club di alto livello. Ritorno al Bayern? È un grande club con un grande allenatore, posso dire questo”. Queste le parole concesse da Gotze a Bild Sport. La ricerca di un nuovo club continua.

