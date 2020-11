Gotze, tra presente e futuro: “Al PSV subito grande feeling. Mi piacerebbe fare l’allenatore…”

Nuova vita per Mario Gotze. Il tedesco, campione del mondo con la Germania, ha detto addio a parametro zero al Borussia Dortmund nei mesi scorsi e ha iniziato subito la sua nuova avventura in Olanda con la maglia del PSV. Parlando a Sport 1, il centrocampista offensivo si è detto molto soddisfatto della sua scelta e per come stanno andando le cose in Eredivisie. Tra presente e futuro, lo sguardo del calciatore si è posato anche su ciò che gli piacerebbe fare una volta appesi gli scarpini al chiodo.

Gotze: “Grande feeling al PSV. Futuro? Magari allenatore…”

“La scelta di andare al PSV è stata una decisione importante per me. Tanti fattori giocano un ruolo importante quando si cambia club: allenatore, compagni di squadra e ambiente”, ha detto Gotze. “Devo ammettere che sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose, a parte ovviamente le tre sconfitte che abbiamo subito. Però devo dire che a livello personale è successo tutto molto velocemente. Ho giocato da subito, ho segnato e avuto un buon impatto per la squadra nelle partite. Penso sia una bella soddisfazione”.

E pensando anche al futuro: “Fare l’allenatore un giorno? Perché no? Se porto con me alcune caratteristiche dei vari mister che ho avuto io, potrebbe essere una scelta positiva”.