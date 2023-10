Granada, l’israeliano Weissman non partirà con la squadra per la sua sicurezza

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "Marca", il Granada e Weissman hanno concordato, come annunciato da Cadena COPE , che, a causa delle raccomandazioni di sicurezza esterna, il calciatore israeliano non si recherà a Pamplona per giocare la partita che gli andalusi giocheranno questo venerdì contro la squadra del Rojillo.

Il caso Weissman al Granada: la ricostruzione

Con il conflitto tra Israele e Palestina in corso, nelle scorse ore Weissman, calciatore del Granada, è stato oggetto di polemiche per diverse reazioni sui social network , che avrebbero suscitato la rabbia di alcuni gruppi di seguaci della squadra navarrese , che starebbero preparando l'accoglienza ostile per gli israeliani. Per questo motivo - come riportato dal quotidiano spagnolo Marca - è stato deciso che il calciatore non viaggerà con la squadra. Paco López, allenatore del Granada, ha spiegato la situazione e il momento di Weissman:"È una questione delicata, sono contrario a qualsiasi guerra , qualunque essa sia e da chi provenga. Il ragazzo ne è affetto, ma l'allenamento è per lui una valvola di sfogo, si sta allenando in modo fenomenale e in totale normalità " - ha concluso l'allenatore del Granada.