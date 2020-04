Grande gesto di Neymar, dona 880mila euro in beneficenza

In questo momento delicato dal punto di vista sanitario ed economico, parecchie personalità del calcio hanno donato o raccolto fondi. Sia per sostenere il sistema sanitario, sia per venire in aiuto di chi non ha strumenti per difendersi dal virus. Anche Neymar, stella del PSG ha voluto partecipare donando una grossa cifra.

880 MILA EURO – L’ex Barcellona attualmente si trova in Brasile e proprio dal suo Paese natale ha deciso di devolvere ben 5 milioni di real brasiliani all’Unicef. In euro si tratta di una cifra che sfiora il milione: ben 880 mila euro. Un grande gesto di solidarietà rivelato dalla rivista Fofocalizando. Il Brasile attualmente non ha ancora fatto registrare le cifre spaventose di Italia, Spagna o Stati Uniti, ma lo stato sudamericano conta già più di 8000 contagi.