Grande gesto di Peter Lim, cede due hotel alla sanità inglese

In questi giorni di emergenza mondiale non mancano gesti di solidarietà. Anche le personalità del mondo del calcio si sono unite per dare una mano con raccolte fondi o eventi di beneficenza. Altri invece hanno fornito vere e proprie strutture al personale sanitario occupato alla lotta contro il virus.

VALENCIA – Tra questi anche Peter Lim. L’azionista di maggioranza del Valencia ha ceduto due suoi hotel alla città di Manchester. Le strutture saranno così disponibili al personale sanitario che potrà contare su 200 letti aggiuntivi per sistemare la sempre più crescente quantità di pazienti. Ad annunciarlo è stato proprio il club spagnolo tramite una nota sul sito ufficiale. Si tratta dell’hotel Football, che si trova poco distante dall’Old Trafford, e l’hotel Stock Exchange che è situato in centro.