Gravesen racconta: “Passaggio al Real Madrid? Pensavo mi volesse l’Atletico e risposi…”

Curioso retroscena di mercato risalente al 2005 raccontato dall’ex centrocampista danese Thomas Gravesen. Il suo passaggio dall’Everton al Real Madrid è stato caratterizzato da un piccolo malinteso che avrebbe rischiato di far saltare l’operazione.

“Pensavo che l’offerta fosse dell’Atletico: ho risposto che stavo bene all’Everton…”, ha spiegato a Four Four Two l’ex giocatore. “Ero al cinema con mio fratello, quando mi ha chiamato il mio agente. Così sono uscito e lui mi ha chiesto: ‘Cosa ne pensi di Madrid?’. Io credevo che parlasse dell’Atletico Madrid, così gli ho risposto ‘Sto bene anche all’Everton…'”. Ma poi ecco la sorpresa: “Lui mi ha spiegato che, invece, si trattava del Real Madrid…”.

AFFARE FATTO – Da quella scoperta, l’atteggiamento di Gravesen è cambiato e l’affare è andato in porto in fretta: “Allora gli ho chiesto: ‘Ma Moyes che dice?’. E il mio agente mi ha risposto che i due club stavano trovando un accordo e poi tutto sarebbe dipeso da noi. Così è volato a Madrid. Visto che si trattava del calciomercato invernale(era gennaio ndr), il Real doveva essere rapido. Ma è stato tutto abbastanza veloce”.

Gravesen passò quindi al Real Madrid nel quale sarebbe poi rimasto per 18 mesi. Successivamente, nell’estate del 2006, in seguito ad una lite con Robinho si trasferì in Scozia a Glasgow al Celtic.