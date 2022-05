Grealish avvisa il City: “Per conquistare la Premier dobbiamo vincerle tutte”

Le parole del giocatore inglese

Il Manchester City sta lottando contro il Liverpool per la Premier League. In questo weekend, i Citizens hanno allungato di due punti sui Reds visto il pareggio contro il Tottenham . Stasera i fari saranno puntati sul recupero che stasera, 10 maggio, alle ore 21 al Villa Park di Birmingham, vedrà il Liverpool tentare l’aggancio al Manchester City in vetta alla classifica.

A questo proposito, il centrocampista Jack Grealish, alla prima stagione con la maglia del City, intervistato da The Mirror preme i suoi: "Dobbiamo stare compatti e tenere il piede premuto sull’acceleratore per portare a casa tutta la posta in palio". Il calendario è molto equilibrato: entrambe affronteranno Aston Villa e Wolverhampton, poi per Guardiola c’è il West Ham, mentre Klopp attenderà il Southampton. "Dobbiamo vincerle tutte perché onestamente, non credo il Liverpool scivoli ancora da qui alla fine", ha aggiunto il giocatore della Nazionale inglese.