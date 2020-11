Grealish cuore d’oro: regala PlayStation 5 a piccolo fan con rara malattia della pelle

Basta poco per fare un gesto dal valore immenso, almeno per chi lo riceve. Ecco perché il capitano dell’Aston Villa Jack Grealish non ci ha pensato su due volte quando ha saputo che il piccolo tifoso Moin Younis era alla disperata ricerca di una PlayStation 5.

Il ragazzino, grande tifoso della squadra inglese, è affetto da una grave e rara malattia della pelle ed in passato era stato insignito anche del Pride of Britain, il premio per chi si trova a combattere in situazioni difficili della propria vita. La stella del club britannico ha accolto una particolare richiesta del ragazzino rendendolo estremamente contento.

Il gesto di Grealish

Tutto è partito da una semplice richiesta di Moin sui social: “Qualcuno sa dove posso trovare una Playstation 5?”, aveva chiesto il giovane alla disperata ricerca della nuova console andata subito a ruba in ogni parte del mondo. A distanza di pochi giorni, la sorpresa.

Un pacco regalo e un biglietto: “Al mio fratello Moin. Un piccolo regalo di Natale in anticipo. Divertiti. Ti voglio bene. Jack10”. Il regalo è firmato da Jack Grealish in persona che ha voluto far recapitare a casas di Moin la nuovissima PlayStation 5. Un gesto che lo stesso ragazzo ha voluto condividere su Instagram con tanto di ringraziamenti.