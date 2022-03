Grealish, gol in FA Cup dopo aver visto… un video di Messi: il retroscena

Il calciatore del Manchester City racconta un curioso retroscena sulla sua rete in Coppa

Vittoria in FA Cup per il Manchester City di Pep Guardiola che contro il Peterborough ringrazia Mahrez e Jack Grealish , marcatori nello 0-2 finale. Proprio la seconda rete, quella realizzata dall'inglese, porta con sé un curioso retroscena raccontato dal diretto interessato dopo la gara.

Parlando a ITV e come riporta anche il sito ufficiale dei Citizens, Grealish ha rivelato che l'azione della sua marcatura con un bellissimo assist di Foden è stata ispirata da un filmato visto prima della gara in cui il protagonista era Lionel Messi...

RETROSCENA - "Sono molto felice di aver segnato in Fa Cup", ha esordito Grealish. "La cosa davvero curiosa sul mio gol è che prima del match, quando eravamo tutti insieme, ero seduto vicino al mister e accanto a me c'era Phil (Foden ndr). Stavamo scorrendo alcuni video su Twitter e ne abbiamo visto uno di Messi. Ecco, era un'azione da gol simile alla nostra, a quella che abbiamo realizzato. Infatti Foden mi si è avvicinato dopo il gol e mi ha detto 'cavolo era come quell'azione di Messi che abbiamo visto'. Davvero incredibile".