Grealish, ma quale amichevole: troppi falli dal Club America e scatta la rissa

L'inglese protagonista dell'amichevole del suo Manchester City.

Redazione ITASportPress

Si sa, il modo migliore per prepararsi alla nuova stagione che verrà è senza dubbio quello di giocare e allenarsi sul campo. Le amichevoli, in tal senso, sono la cosa ottimale. Eppure, Jack Grealish, non deve averla pensata proprio così questa notte. Nella sfida contro il Club America del suo Manchester City, infatti, l'inglese è stato grande protagonista ma solo di falli subiti e una mezza rissa.

Durante la partita, solo sulla carta amichevole, il fantasista inglese è stato forse preso di mira dai giocatori rivali e, quasi ad ogni tocco di palla, ha subito un fallo e non esattamente piccole scorrettezze. Nel corso del match sono stati almeno 3 gli interventi durissimi subiti da Grealish che in un'occasione ha anche chiesto animatamente un calcio di rigore dando fastidio in modo particolare al portiere avversario Ochoa che "stuzzicandolo", ha subito la reazione dell'inglese che lo ha spintonato dando inizio ad una mezza rissa.

Proprio da quel momento, mister 100 milioni è stato ancora di più preso d'occhio dai rivali - e dai tifosi - con falli durissimi che sui social hanno subito fatto il giro del web.

Per la cronaca, alla fine, la gara si è conclusa 2-1 per il Manchester City e sebbene sia stato Kevin De Bruyne a siglare la doppia vincente, la scena è stata tutta, o quasi, per Grealish...