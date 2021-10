Grecia, calcio sotto shock: trovato morto il terzino Tsoumanis

Il terzino Nikolaos Tsoumanis è stato ritrovato morto nella sua auto

Il mondo del calcio in Grecia è sgomento. Infatti Nikolaos Tsoumanis, terzino di 31 anni, è stato ritrovato morto all'interno della sua auto durante la mattinata. Il giocatore non era reperibile da lunedì pomeriggio, quando sono scattate le ricerche su richiesta della famiglia, preoccupata per il mancato ritorno a casa. Oggi gli agenti hanno trovato il cadavere. Tuttavia a destare clamore è un dettaglio: Tsoumanis aveva le mani legate con una fascetta. Secondo il referto del medico legale, la morte sarebbe arrivata per asfissia. Al momento non ci sono indizi che lasciano intendere l'orario preciso del decesso.