Greenwood ancora nei guai: circola video dove inala gas esilarante…

Dopo i recenti fatti che lo hanno visto coinvolto con la maglia della Nazionale, Mason Greenwood torna a far parlare di sé. Questa volta per un video che risale ad alcune settimane fa, almeno stando al The Sun, e che lo vede inalare gas esilarante.

Greenwood, il video scandalo

Come scrive il tabloid britannico, l’attaccante del Manchester United Mason Greenwood si è mostrato in un filmato che ha presto fatto il giro del web mentre inala gas esilarante. I fatti risalgono ad alcune settimane fa e sembra che con lui ci fosse anche una ragazza. Nelle immagini si vede come il calciatore sia intento a gonfiare il palloncino con uno strumento particolare.

Come noto, quando viene inalato quel tipo di gas, una persona sviluppa rapidamente intossicazione e sonnolenza, non certo un bel biglietto da visita per il calciatore che di recente era stato coinvolto in un’altra vicenda da scandalo col compagno di Nazionale Foden. I due avevano invitato in hotel, durante il ritiro dell’Inghilterra, due ragazze, ignorando le norme anti Covid. Non certo un buon momento per il giovane talento inglese.

