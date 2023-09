Greenwood conquista subito il Getafe: assist al debutto da titolare

E proprio al debutto da titolare, sul sempre difficile campo dell'Athletic Bilbao, Mason non ha tradito la fiducia del tecnico Bordalas, firmando un assist per per la rete di Gaston Alvarez, quella del momentaneo 1-1. La partita è terminata 2-2 ed è stata caratterizzata dalle polemiche per lo scontro verbale tra l'attaccante dell'Athletic Inaki Williams e lo stesso Bordalas a fine gara.