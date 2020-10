Greenwood indisciplinato: il Manchester United lo mette in guardia dopo numerosi ritardi agli allenamenti

Mason Greenwood ancora sotto la lente di ingrandimento. Al Manchester United non sono assolutamente soddisfatti del comportamento del giovane talento inglese. Dopo il caso del gas esilarante e delle immagini che lo ritraevano mentre ne faceva uso, adesso ci sarebbero pure i costanti ritardi agli allenamenti, motivo per il quale il tecnico Ole Gunnar Solskjaer lo avrebbe escluso più volte dai convocati dalle gare. Ultima la sfida di Champions League contro il Psg.

Greenwood: ultimatum del Manchester United

Come riporta il Guardian, Greenwood era stato al centro anche di un altro “scandalo” con il compagno di Nazionale Foden, quando aveva fatto entrare durante il ritiro dell’Inghilterra due donne in Hotel. Adesso, viste le numerose problematiche create, il Manchester United ha deciso di parlare in modo molto chiaro al suo tesserato. Il tabloid inglese parla di “avvertimeno” al giocatore da parte del club, ma si tratterebbe di un vero e proprio ultimatum.

O Greenwood modifica il suo atteggiamento, compresi i continui ritardi in allenamento, oppure le strade tra le parti potrebbero separarsi. Solskjaer aveva negato che l’assenza dell’attaccante dalla sfida contro il Psg fosse legata a motivi disciplinari ma sembra evidente come si sia trattato di una punizione.