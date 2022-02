Greenwood ora ha paura: ingaggiata sicurezza e nuovo sistema di videosorveglianza

Dopo le accuse di violenza, il calciatore teme per la sua sicurezza

Sono state ore davvero pesanti per Mason Greenwood dopo le dure accuse di violenza arrivate dalla fidanzata con tanto di immagini e audio che non lasciavano scampo ad interpretazioni. L'attaccante del Manchester United era stato anche arrestato dalle autorità ma nelle scorse ore è stato rilasciato su cauzione.

Una posizione, quella del giovane inglese, che si è fatta davvero complicata e pericolosa tanto che lo stesso classe 2001 ha deciso di mettersi in sicurezza . In che modo? Secondo il Daily Mail , Greenwood avrebbe paura di come possa reagire la gente a quanto accaduto e per questa ragione avrebbe ingaggiato due guardie che possano tenere sotto controllo la sua abitazione .

Non solo. Il calciatore Red Devils, momentaneamente sospeso dal club, avrebbe anche chiamato un esperto in sistemi di sicurezza per far montare un nuovo sistema di videosorveglianza a circuito chiuso in grado di utilizzare ben otto telecamere e tenere sotto controllo tutta l'abitazione.